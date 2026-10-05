Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров счел успешным управление Афганистаном правительством талибов

Лавров счел успешным управление Афганистаном правительством талибов

Глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия московского формата консультаций по Афганистану высоко оценил работу афганских властей.

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