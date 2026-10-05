Лавров счел успешным управление Афганистаном правительством талибов

Глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия московского формата консультаций по Афганистану высоко оценил работу афганских властей.
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