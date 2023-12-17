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Добрый Мир

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Во Франции предрекли гибель своего сельского хозяйства в случае принятия Украины в ЕС

Во Франции предрекли гибель своего сельского хозяйства в случае принятия Украины в ЕС

ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности Франции, считает вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль в эфире.

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