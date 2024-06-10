В Армении оппозиция призвала к массовой акции неповиновения 10 июня

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян 9 июня призвал граждан собраться на массовую акцию неповиновения, которую планируется проводить в течение четырех дней, начиная с понедельника, 10 июня.
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