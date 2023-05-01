Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, сенсации в НХЛ, победа Переса и другие новости

Доброе утро! Новый месяц, новая неделя, новый день и новый утренний дайджест ☀️ 1. Ян Непомнящий в драматичной развязке проиграл Дин Лижэню на тай-брейке матча за шахматную корону.
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