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Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, сенсации в НХЛ, победа Переса и другие новости

Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, сенсации в НХЛ, победа Переса и другие новости

Доброе утро! Новый месяц, новая неделя, новый день и новый утренний дайджест ☀️ 1. Ян Непомнящий в драматичной развязке проиграл Дин Лижэню на тай-брейке матча за шахматную корону.

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