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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барколя не заменит Салаха, отметил Каррагер: «Он играет на другом фланге! У «Ливерпуля» слева могут сыграть Нгумоа, Гакпо и Виртц, а справа – никто»

Джейми Каррагер подчеркнул, что Брэдли Барколя не станет заменой Мохамеду Салаху . «Нет, он играет на другом фланге! У « Ливерпуля » сейчас три футболиста, которые могут играть слева: Рио Нгумоа, Гакпо и Виртц.

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