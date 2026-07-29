Барколя не заменит Салаха, отметил Каррагер: «Он играет на другом фланге! У «Ливерпуля» слева могут сыграть Нгумоа, Гакпо и Виртц, а справа – никто»

Джейми Каррагер подчеркнул, что Брэдли Барколя не станет заменой Мохамеду Салаху . «Нет, он играет на другом фланге! У « Ливерпуля » сейчас три футболиста, которые могут играть слева: Рио Нгумоа, Гакпо и Виртц.