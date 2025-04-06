Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, которая сформирована из 18-24-летних украинцев.
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