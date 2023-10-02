Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Рассказ о том, как построила я дом

Рассказ о том, как построила я дом

Сложность: средняя Материалы: картон, пластик С год назад наткнулась я на любимой Ярмарке на работы в рубрике "румбокс" и вся моя детская сущность и нереализованные кукольные мечты взбунтовались.

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Комментарии
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надежда чернышенко
Ваш муж - ЗОЛОТО!!!
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14 час.
ВИ
Виктория Иванова
А спальня? 😟
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13 час.

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