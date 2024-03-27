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Районный будни

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Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Проект расширили на 450 школ и дополнили набор функций Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальному развитию, сообщила о расширении возможностей «Московской электронной школы» для учащихся 11 классов.

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