Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Проект расширили на 450 школ и дополнили набор функций Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальному развитию, сообщила о расширении возможностей «Московской электронной школы» для учащихся 11 классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии