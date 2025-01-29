Одного из членов конкурсной комиссии по выборам главы Бердска заменят

Входящий в конкурсную комиссию Семен Лапицкий подал документы на участие в качестве кандидата. Депутаты горсовета Бердска на внеочередной сессии 30 января 2025 года заменят одного из членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на кресло мэра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии