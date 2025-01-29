Одного из членов конкурсной комиссии по выборам главы Бердска заменят

Входящий в конкурсную комиссию Семен Лапицкий подал документы на участие в качестве кандидата. Депутаты горсовета Бердска на внеочередной сессии 30 января 2025 года заменят одного из членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на кресло мэра.