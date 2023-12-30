США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена

Украинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы Оптимизм украинцев, заставлявший их идти на всё большую конфронтацию с Москвой, вплоть до начала военных действий, объясняется наивной верой в то, что их примут в НАТО и ЕС, что западные армии будут воевать з.
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