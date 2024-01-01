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Путин назвал контролируемыми инфляцию и рост цен в России

Путин назвал контролируемыми инфляцию и рост цен в России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция и рост цен в стране находятся под контролем. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в госпитале им.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Путин многое о чем говорит. Причем говорит это ОН в определенной манере, которая подается как истина в последней инстанции. Насчет инфляции и контроля над ней ЕГО слова вызывают недоумение. Понятно, что Путин говорит это не просто так. За этими словами стоит РОССТАТ.  А РОССТАТ в России - это один из показателей уровня лжи. Т.е. есть просто ложь, есть наглая ложь и есть РОССТАТ. По Путину (РОССТАТУ) за 2023 год инфляция - 7,5%.  Реальная же инфляция в России СУЩЕСТВЕННО выше 10%, а по некоторым оценкам - близка к 20%.  НО РЕАЛЬНАЯ ситуация  для Путина - НИЧЕГО не значит.  Он ее просто не знает, поскольку оперирует только тем, что подает ему его окружение. А окружение не хочет огорчать Президента, поскольку это чревато потерей должностей, статуса и просто резким снижением собственного уровня благосостояния. Поэтому Путин уверен, что все под контролем и все НОРМАЛЬНО. Блажен, кто верует...
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8 час.
Ингерман Ланская
иди работай, дэбил в последней ин станции
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6 час.
ЮВ
Юрий Во
И Вам хорошего настроения !  А то, видимо, совсем Вас озлобили окружающие, раз слюной брызжете на всех, кто Вам не нравится. Вообще то, если с нервами не в порядке, надо лечиться. Но, видимо, это не для Вас. Горбатого только могила исправит...
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