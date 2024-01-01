Путин назвал контролируемыми инфляцию и рост цен в России

ЮВ

Юрий Во

Путин многое о чем говорит. Причем говорит это ОН в определенной манере, которая подается как истина в последней инстанции. Насчет инфляции и контроля над ней ЕГО слова вызывают недоумение. Понятно, что Путин говорит это не просто так. За этими словами стоит РОССТАТ. А РОССТАТ в России - это один из показателей уровня лжи. Т.е. есть просто ложь, есть наглая ложь и есть РОССТАТ. По Путину (РОССТАТУ) за 2023 год инфляция - 7,5%. Реальная же инфляция в России СУЩЕСТВЕННО выше 10%, а по некоторым оценкам - близка к 20%. НО РЕАЛЬНАЯ ситуация для Путина - НИЧЕГО не значит. Он ее просто не знает, поскольку оперирует только тем, что подает ему его окружение. А окружение не хочет огорчать Президента, поскольку это чревато потерей должностей, статуса и просто резким снижением собственного уровня благосостояния. Поэтому Путин уверен, что все под контролем и все НОРМАЛЬНО. Блажен, кто верует...