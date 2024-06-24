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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траджан Лэнгдон об увольне»нии Уильямса: «Непростое решение, но мы хотели устроить перезагрузку для организации и игроков»

«Монти – отличный тренер и человек. Его увольнение – это организационное решение, в котором мы с Томом Горсом были едины.

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