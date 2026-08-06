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Рынок инфлюенс-маркетинга в России вырос только на 2% против 30–37% ранее

Рынок инфлюенс-маркетинга в России вырос только на 2% против 30–37% ранее

Первое полугодие 2026 г. принесло рынку инфлюенс-маркетинга 25 млрд руб. — это на 2% больше, чем год назад, согласно данным совместного отчета Ассоциации блогеров и агентств и коммуникационного агентства Didenok Team.

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