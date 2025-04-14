Бывший Муж Джулии Фокс, россиянин Петр Артемьев, покрестил их общего сына втайне от экс-супруги

Вот как отреагировала модель фото: Соцсети35-летняя актриса и модель Джулия Фокс пришла в ярость после того, как ее бывший супруг, пилот частных самолётов Петр Артемьев, тайно крестил их общего сына Валентино в русской церкви.
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