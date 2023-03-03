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Ротенберг о поддержке школы «Красная Машина Юниор»: «Работаем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть»

Роман Ротенберг прокомментировал поддержку юных хоккеистов из школы «Красная Машина Юниор». СКА обыграл минское «Динамо» (5:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

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