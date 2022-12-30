Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков высказался о смерти Пеле. «Не знаю как у вас, а у меня понимание того, что рак – это такая вещь, которая может перечеркнуть вообще все, напоминает мне о том, как важна жизнь и как важно ее ценить.