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Спиряков о смерти Пеле: «Все мелкие ссоры и склоки, небольшие проблемы – чепуха. Все можно решить, а вот рак порой непобедим»

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков высказался о смерти Пеле. «Не знаю как у вас, а у меня понимание того, что рак – это такая вещь, которая может перечеркнуть вообще все, напоминает мне о том, как важна жизнь и как важно ее ценить.

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