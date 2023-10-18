В РФПИ заявили об увеличении грузооборота с КНР по мосту через Амур

Wikimedia/Пресс-центр Полпреда Президента России в ДвФО Первый и единственный железнодорожный мост между Россией и Китаем через Амур уже обеспечил перевозку 2,5 млн тонн грузов, а среднемесячный грузооборот с момента его ввода в эксплуатацию вырос более чем в пять раз.
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