В РФПИ заявили об увеличении грузооборота с КНР по мосту через Амур

Wikimedia/Пресс-центр Полпреда Президента России в ДвФО Первый и единственный железнодорожный мост между Россией и Китаем через Амур уже обеспечил перевозку 2,5 млн тонн грузов, а среднемесячный грузооборот с момента его ввода в эксплуатацию вырос более чем в пять раз.