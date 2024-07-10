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Нейросеть помогла расшифровать 250 тысяч рентген-снимков в Подмосковье с января

Нейросеть помогла расшифровать 250 тысяч рентген-снимков в Подмосковье с января

Нейросеть помогла распознать 281 тысячу рентгеновских снимков в Подмосковье с начала года. Как рассказали в Мингосуправления региона, искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки.

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