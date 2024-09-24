Машину с тушами диких животных остановили госавтоинспекторы в челябинском районе. Видео

Машину с тушами кабана, двух косуль и лося остановили в Троицком районе Челябинской области. Лицензии на отстрел диких животных у 35-летнего водителя при себе не оказалось, сообщила 24 сентября пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.