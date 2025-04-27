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ФедералПресс

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Работа в праздники: кого нельзя вызвать в выходной

Работа в праздники: кого нельзя вызвать в выходной

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Привлечение к работе в праздничные дни строго регламентировано Трудовым кодексом РФ, и существуют четкие правила, определяющие, кого можно привлекать к труду в нерабочее время.

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