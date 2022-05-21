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На девятилетнего футболиста упали ворота: мальчик госпитализирован

На девятилетнего футболиста упали ворота: мальчик госпитализирован

Железные ворота упали на голову 9-летнего мальчика в спортшколе в подмосковном Долгопрудном. С двухсторонним переломом свода черепа ребенок был экстренно госпитализирован Как удалось выяснить «МК», несчастный случай произошел 19 мая около 19 часов.

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