На девятилетнего футболиста упали ворота: мальчик госпитализирован

Железные ворота упали на голову 9-летнего мальчика в спортшколе в подмосковном Долгопрудном. С двухсторонним переломом свода черепа ребенок был экстренно госпитализирован Как удалось выяснить «МК», несчастный случай произошел 19 мая около 19 часов.