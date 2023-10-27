Американский флот испытал запуск зенитной ракеты со съемного модуля литорального корабля

Литоральные корабли должны были стать одной из основных сил американского флота за счет своей модульности, предполагавшей в зависимости от стоящей задачи установку контейнеров с различным типом вооружений – ПКО, ПЛО, ПВО.
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