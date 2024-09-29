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Специалист называет самую распространенную ошибку при возникновении носового кровотечения

Специалист называет самую распространенную ошибку при возникновении носового кровотечения

При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад, вместо этого ее нужно немного наклонить вперед и прижать крылья носа к носовой перегородке.

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