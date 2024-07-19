В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

Политика как она есть

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза (Совете ЕС) из-за визита венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.