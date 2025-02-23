В Крым устремились редкие перелетные птицы

За последние 20 лет Крым для зимовки выбрали около 10 нетипичных для полуострова видов птиц. Об этом заявил в эфире «Радио Крым» старший научный сотрудник Карадагского природного заповедника Михаил Бескаравайный.
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