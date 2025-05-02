Вероника Драгалин: «Я молчала, чтобы иметь возможность работать»

Бывший главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, ушедшая в отставку в феврале после скандала, связанного с роспуском возглавляемого ею учреждения и созданием новой прокуратуры, утверждает, что ранее не делала заявлений о давлении на нее, ее коллег-прокуроров и судей, чтобы не спровоцировать скандал.