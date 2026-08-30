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Русский "Титаник". К 40-летию крушения парохода "Адмирал Нахимов"

Русский "Титаник". К 40-летию крушения парохода "Адмирал Нахимов"

31 августа 1986 года в 23.20 возле Новороссийска в результате столкновения с балкером "Пётр Васёв" затонул пароход "Адмирал Нахимов", погибли 423 человека из находившихся на борту 1243 пассажиров и членов экипажа.

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