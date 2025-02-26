Meta ведет переговоры о строительстве центра обработки данных ИИ стоимостью $200 млрд

Meta Platforms (признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) ведет переговоры о строительстве нового кампуса центра обработки данных для своих проектов искусственного интеллекта, а потенциальные затраты по данному проекту могут превысить $200 млрд, пишет издание The Information со ссылкой на осведомленные источники.
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