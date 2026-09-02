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В Барнауле на площади Свободы монтируют сцену ко Дню города. Фото

В Барнауле на площади Свободы монтируют сцену ко Дню города. Фото

Здесь пройдут основные торжественные мероприятия В Барнауле на площади Свободы монтируют сцену ко Дню города / Фото: amic.

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