Reuters: эксперты НАТО увидели 10 признаков наступления России на Европу

Специалисты НАТО считают, что выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение», чтобы ответить на предполагаемые передвижения войск РФ, 25 июля сообщает агентство Reuters.
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