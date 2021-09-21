Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTradeВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .