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  • Evgenija Palette
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Елисейский дворец: враги Франции называют наркотиками салфетку Макрона

Елисейский дворец: враги Франции называют наркотиками салфетку Макрона

Похожий на белый сверток предмет, который на видео из следующего с Украины поезда прячет президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, — это салфетка, которую «враги Франции» пытаются выставить пакетом с наркотиками.

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