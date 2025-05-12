Елисейский дворец: враги Франции называют наркотиками салфетку Макрона

Похожий на белый сверток предмет, который на видео из следующего с Украины поезда прячет президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, — это салфетка, которую «враги Франции» пытаются выставить пакетом с наркотиками.