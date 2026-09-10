Лиам Дэвис впервые вышел в 1/4 финала на рейтинговом турнире

Лиам Дэвис одержал победу над У Ицзэ, а Кайрен Уилсон впервые обыграл Марка Селби в 1/8 финала турнира English Open 2026, сообщает WST Лиам Дэвис (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Валлийский снукерист Лиам Дэвис уверенно переиграл действующего Чемпиона мира У Ицзэ со счётом 4-1 в 1/8 финала English Open 2026.