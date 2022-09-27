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В Якутии задержан подозреваемый в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков

Сотрудники наркоконтроля МУ МВД России «Якутское» задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков.

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