Волны высотой до десяти метров прогнозируют у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке ожидаются волны до десяти метров. Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что такое погодное явление происходит из-за влияния на полуостров мощного циклона.
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