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Царьград

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Группировка 'Восток' ликвидировала 5 украинских дронов и танк Т-64 за сутки

Группировка 'Восток' ликвидировала 5 украинских дронов и танк Т-64 за сутки

Подразделения "Востока" продолжают успешное продвижение в специальной военной операции. За последние сутки они уничтожили пять БПЛА и танк Т-64 Вооруженных сил Украины, нанося значительные потери противнику в зоне ответственности группировки.

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