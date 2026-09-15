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Курские новости

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Курский «ЮзГУ-Атом» проиграл челябинскому «Динамо-Метар»

Курский «ЮзГУ-Атом» проиграл челябинскому «Динамо-Метар»

Курская команда «ЮзГУ-Атом» проиграла третий матч группового этапа турнира «Кубок телеканала «Волейбол» челябинскому «Динамо-Метар» со счётом 0:3.

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