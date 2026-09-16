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Живая Кубань

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Житель российского региона жестоко избил двухлетнего сына. Мальчик впал в кому

Житель российского региона жестоко избил двухлетнего сына. Мальчик впал в кому

Житель российского региона жестоко избил двухлетнего сына. Мальчик впал в комуВ Алтайском крае, в городе Рубцовске, двухлетний ребенок впал в кому после того, как его избил отец.

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