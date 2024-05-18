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Закон и Порядок

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Работы у СК и ФСБ, как видится, ещё очень много

Работы у СК и ФСБ, как видится, ещё очень много

На фоне громких задержаний военных чиновников в столице и ОПГ, незаконно легализующих мигрантов в Подмосковье и Северной Пальмире (так иной раз называют Санкт-Петербург) практически незаметно прошла новость о задержании ещё одной преступной группировки в Тульской области.

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