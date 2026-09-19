В Рязани оштрафовали 24 нарушителей земельных работ

В Рязани с начала года к административной ответственности за проведение земельных работ на территории общего пользования без разрешения привлекли 24 нарушителя.
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