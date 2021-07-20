Серия суицидов в Липецкой области: «Синий кит» вернулся

Фото: chris@APL / flickr.com Хроника трагедии Серия из трех самоубийств подростков в районном центре Долгоруково началась 11 июня с гибели под колесами поезда 14-летней Марии.
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