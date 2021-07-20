БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Серия суицидов в Липецкой области: «Синий кит» вернулся

Серия суицидов в Липецкой области: «Синий кит» вернулся

Фото: chris@APL / flickr.com Хроника трагедии Серия из трех самоубийств подростков в районном центре Долгоруково началась 11 июня с гибели под колесами поезда 14-летней Марии.

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Traveller
Мразей, подстрекающих к смерти малолеток нужно сажать на кол. Самое меньшее, чего они достойны, быть брошенными под колёса локомотива. И если родители тех маш и алён этого не сделают, то цепь смертей никогда не остановится.

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