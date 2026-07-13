Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет Про новые Су-35С, Су-57 и модернизированные Ка-52М пишут так, будто.
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Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет Про новые Су-35С, Су-57 и модернизированные Ка-52М пишут так, будто.
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