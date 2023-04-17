Экс-депутат Рады озвучил наиболее вероятные сроки вхождения Украины в состав Польши

Украинский политик Илья Кива предположил, что Владимир Зеленский беседует с Анджеем Дудой на предмет сдачи территорий к сентябрю текущего годаБывший украинский депутат Илья Кива считает, что к сентябрю 2023 года Украины не станет как государства.