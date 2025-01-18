Достучаться до дна: границы возможного для противобункерных боеприпасов

Когда возникает опасность, животные прячутся в норе, вырытой ими или кем-то другим в земле. Чем глубже нора, чем больше количество запасных выходов из неё, чем больше усилий было потрачено на её рытьё и обустройство, тем выше шансы зверя на выживание.