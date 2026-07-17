Лантратова просит проверить обрушение потолка в детсаду

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой провести проверку по факту обрушения потолка в детском саду № 2 Камышловского городского округа.
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