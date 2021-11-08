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"Удар в самое сердце": 3 знака зодиака ощутят всю горечь потери в ближайшее время

"Удар в самое сердце": 3 знака зодиака ощутят всю горечь потери в ближайшее время

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака ждет горький разрыв отношений в самое ближайшее время. Удар прямо в сердце "уничтожит" представителей 3 созвездий, а море остывших чувств принесет только боль и страдания на очень долгое время.

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