Петербургские ученые разработали уникальный препарат от болезни Бехтерева

Он не имеет аналогов в мире и воздействует непосредственно на причину заболевания Новое лекарственное средство от болезни Бехтерева, разработанное учеными Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им.
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