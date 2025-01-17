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Царьград

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Байден не смог раскритиковать Путина. Произнёс лишь невнятный набор слов

Байден не смог раскритиковать Путина. Произнёс лишь невнятный набор слов

Американский президент не сумел внятно сформулировать свою критику в адрес русского коллеги.Действующий президент США Джо Байден попытался рассказать о своём телефонном разговоре с русским лидером Владимиром Путиным, однако из этого ничего не вышло.

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