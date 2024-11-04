Вскоре могу появиться новости по Wonder Woman Warner Bros. Games и Monolith Productions, студия, стоя...

Вскоре могу появиться новости по Wonder WomanWarner Bros. Games и Monolith Productions, студия, стоящая за играми Middle-earth: Shadow of Mordor и FEAR, объявили в 2021 году, что они разрабатывают игру, основанную на супергероине Wonder Woman.
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