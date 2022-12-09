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77-я ракетка мира Майхржак сдал положительные тесты на допинг

77-я ракетка мира Камил Майхржак сообщил, что сдал несколько положительных допинг-тестов. «Я сдал положительные анализы на антидопинговом контроле в октябре и ноябре 2022 года.

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